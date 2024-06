En direct

19:48 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe pour ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le binôme Nupes avait en effet glané 35,01% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,91% à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 10,41% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,69% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 33% cette fois.

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe en 5 ans Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, avec 26,43% des voix exprimées, soit 226 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 17,19%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 15,91%.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? C'est certainement l'élection présidentielle qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 31,77% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,02% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 17,75%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 66,67% contre 33,33% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 14,05% au premier tour, contre 35,01% pour Emma Fourreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Saint-Germain-la-Blanche-Herbe étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 45,44% contre 54,56% pour les vainqueurs. Emma Fourreau remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Dans les rues de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, le scrutin est en cours. Dotée de 1 120 logements pour 2 403 habitants, la densité de la ville est de 896 habitants par km². Avec 91 entreprises, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,86%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 28,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2160,27 € par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,57%, synonyme d'une situation économique fragile. En somme, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de voter à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe pour les législatives L'étude des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 1 696 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe avaient pris part au scrutin (soit 51,77%), à comparer avec une participation de 51,82% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,68% au premier tour et seulement 51,42% au second tour. Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,94% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 77,39% au premier tour, ce qui représentait 1 280 personnes.