Résultat des législatives à Saint-Herblain : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - À Saint-Herblain, quelles sont les options de reports des voix de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, est un saut dans le vide. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 22,82% à Saint-Herblain le 9 juin. Mais ce sont 47% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (13,49%), de Marie Toussaint (10,2%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,62%). A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Herblain, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 41,7% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité dans les intentions de vote ?

18:42 - Le Rassemblement national favori à Saint-Herblain pour les législatives ? Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes émergent… La progression du RN se montre déjà forte à Saint-Herblain entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,22%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,37%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella n'y est pas arrivé à Saint-Herblain lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Lors des élections européennes en effet, la liste RN avait enregistré 18,37% des voix à Saint-Herblain. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Raphaël Glucksmann qui terminait en première place avec 22,82%.

14:32 - Saint-Herblain avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 30,93% et Jean-Luc Mélenchon avec 29,15% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Herblain. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 13,28% des voix. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 75,02% contre 24,98% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Que peuvent montrer les tendances des législatives 2022 pour Saint-Herblain ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement à l'échelle locale. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Herblain, comptant 10,03%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 41,70% des voix. Sur la commune de Saint-Herblain, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Herblain A mi-chemin des législatives, Saint-Herblain foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 49 537 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 4 675 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,15%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Saint-Herblain accueille une communauté diversifiée, avec ses 4 503 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 12,4%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2293,94 euros par mois. À Saint-Herblain, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Saint-Herblain Ce dimanche, lors des législatives à Saint-Herblain (44800), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,79% au premier tour. Au second tour, 48,99% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,37% au sein de la ville. Le taux de participation était de 70,92% au second tour, soit 23 215 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet pousser les électeurs de Saint-Herblain à s'intéresser plus fortement au scrutin.