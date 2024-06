Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Sixt : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Jean-de-Sixt avec 17,83% contre 33,51% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,35% et 8,16% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 36,91% contre 63,09%.

11:02 - Saint-Jean-de-Sixt : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans la commune de Saint-Jean-de-Sixt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,85% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (58,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 555 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,98%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (25,88%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 55,26%, comme à Saint-Jean-de-Sixt, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.