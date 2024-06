En direct

19:52 - Sur qui vont se diriger les 21,75% de la Nupes à Saint-Jean-de-Védas ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 15,95% à Saint-Jean-de-Védas pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 8,71% de Manon Aubry (LFI), les 5,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,84% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 29% sur place. Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,75% des suffrages dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (21% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,42% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 2,05% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Jean-de-Védas Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer que le RN soit pas loin des 30% ou plus à Saint-Jean-de-Védas ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Jean-de-Védas dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin dernier Il y a une élection qui est depuis venue tout bouleverser. 31,29% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Saint-Jean-de-Védas, contre Raphaël Glucksmann à 15,95% et Valérie Hayer à 14,97%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi 1716 votants de Saint-Jean-de-Védas.

14:32 - 26,87% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Saint-Jean-de-Védas C'est certainement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Jean-de-Védas lors du premier tour de la présidentielle avec 26,87%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,37%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 21% et 11,37% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,93% contre 57,07%.

12:32 - Quel score à Saint-Jean-de-Védas pour la majorité aux législatives 2024 ? Le résultat des législatives au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Jean-de-Védas, couverte par la 1ère circonscription de l'Hérault, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 27,54%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 21,12%. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Jean-de-Védas aux législatives À Saint-Jean-de-Védas, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,27%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (82,78%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 734 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,10%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,89%), témoigne d'une population instruite à Saint-Jean-de-Védas, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Jean-de-Védas : les législatives débutent Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des élections antérieures ? Durant les dernières élections européennes, 9 549 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Jean-de-Védas avaient pris part au scrutin (soit 58,54%). La participation était de 56,13% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,1% au premier tour. Au second tour, 49,81% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Jean-de-Védas ? En comparaison, au niveau national, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour.