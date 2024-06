Résultat des législatives à Saint-Jean-sur-Mayenne : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Saint-Jean-sur-Mayenne avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Saint-Jean-sur-Mayenne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,78%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 34,79% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,17% et 6,59% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 31,4% contre 68,6%.

12:32 - Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Saint-Jean-sur-Mayenne Le RN ne convainquait pas à Saint-Jean-sur-Mayenne en 2022, lors des élections législatives, avec 10,55% au premier tour, contre 55,52% pour Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Jean-sur-Mayenne étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Mayenne. Au second tour, c'est encore Guillaume Garot qui remportera le plus de votes, avec 71,00% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Jean-sur-Mayenne façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Jean-sur-Mayenne, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 647 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 74 entreprises, Saint-Jean-sur-Mayenne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (89,13%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 42,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 53,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 317,53 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Jean-sur-Mayenne, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Jean-sur-Mayenne pour les législatives L'un des critères importants du scrutin législatif 2024 sera le taux d'abstention à Saint-Jean-sur-Mayenne. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,58% au premier tour. Au second tour, 53,00% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 193 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 14,25% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 13,64% au second tour.