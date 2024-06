En direct

19:51 - À Saint-Jorioz, qui va prendre avantage des voix de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Jorioz, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,25% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,83% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 1,53% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 16,01% à Saint-Jorioz. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Saint-Jorioz Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 12 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 18% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Saint-Jorioz le 9 juin ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Jorioz, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 24,15% des voix face à Valérie Hayer à 21,79% et Raphaël Glucksmann à 16,01%. Ce qui correspond à 778 électeurs dans la ville.

14:32 - Saint-Jorioz avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Saint-Jorioz avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 15,2%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 37,9% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,21% et 9,6% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 28,81% contre 71,19%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour cette élection des députés au niveau local. Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Jorioz, obtenant 10,26% des suffrages sur place, contre 30,55% pour Antoine Armand (Ensemble !). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter.

11:02 - Saint-Jorioz : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Jorioz, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec 41,4% de population active et une densité de population de 272 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 7,14% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (72,92%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 743 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,46%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,98%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,19%, comme à Saint-Jorioz, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Jorioz pour les élections législatives Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Lors des précédentes européennes, le taux de participation représentait 59,81% au sein de Saint-Jorioz. La participation était de 57,99% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,93% au premier tour. Au deuxième tour, 49,41% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Jorioz pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 374 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 78,11% étaient allées voter, contre une participation de 80,46% au premier tour, soit 4 324 personnes.