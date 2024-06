Résultat des législatives à Saint-Josse : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas à Saint-Josse en 2022, lors des législatives, avec 18,3% au premier tour, contre 38,54% pour Philippe Fait (LREM), Saint-Josse votant pour la 4ème circonscription du Pas-de-Calais. A l'issue du second tour, c'est encore Philippe Fait qui remportera le plus de votes, avec 68,61% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Saint-Josse : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans les rues de Saint-Josse, le scrutin est en cours. Dotée de 587 logements pour 1 080 habitants, la densité de la commune est de 54 hab par km². L'existence de 85 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 16,2% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,23% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,72% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,54 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Saint-Josse manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.