Résultat des législatives à Saint-Julien-lès-Metz : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Saint-Julien-lès-Metz au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Saint-Julien-lès-Metz avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,96%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 34,24% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,79% et 8,9% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 35,28% contre 64,72%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par le RN va être le déterminant au niveau local pour cette élection législative 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Julien-lès-Metz, couverte par la 3ème circonscription de la Moselle, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 20,20%, alors que le RN restera derrière à 16,13%. Surprise totale : le parti réussira finalement à finir en tête de ces législatives, avec 56,17%, contre 43,83% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV au terme du second round.

11:02 - Saint-Julien-lès-Metz : législatives et dynamiques démographiques Quel impact aura la population de Saint-Julien-lès-Metz sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 706 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,75%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,15%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,31%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,14%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,07%), témoigne d'une population instruite à Saint-Julien-lès-Metz, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Saint-Julien-lès-Metz ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Julien-lès-Metz (57070), qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient par exemple en mesure d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Saint-Julien-lès-Metz. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,41% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,51% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,75% au premier tour et seulement 56,59% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Julien-lès-Metz ? Quel député remplacera Françoise Grolet dans la 3ème circonscription de la Moselle ?