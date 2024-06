En direct

19:53 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Saint-Leu ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 12,14% à Saint-Leu. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 40% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (19,35%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,32%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,1%). La Nupes était absente par ailleurs lors des dernières législatives à Saint-Leu. C'est cependant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 48,83% des bulletins. La gauche était défaite en revanche au second tour puisque c'est Thierry Robert (Divers centre ) qui l'emportait

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Saint-Leu Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. À Saint-Leu, on peut souligner que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,49% lors du précédent vote européen et 26,5% le 9 juin dernier. Cette contre-performance diffère de ce qui est apparu de manière flagrante à l'échelle du pays, avec environ 8 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:31 - Un 26,5% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-Leu il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste emmenée par Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Saint-Leu, avec 26,5% des électeurs devant la liste de Manon Aubry avec 19,35%, et Raphaël Glucksmann avec 12,14%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Saint-Leu lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans à Saint-Leu que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 20,47% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 46,16%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,47% et Emmanuel Macron avec 15,44%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,24% contre 41,76%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Leu ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Leu, comptant 4,63%des suffrages, alors que les candidats Divers gauche obtiendront 48,83% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Divers centre avec 45,59% contre 54,41% pour les vainqueurs. Thierry Robert conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Leu A la mi-journée des législatives, Saint-Leu regorge de diversité et d'activités. Avec ses 34 893 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 008 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 9 740 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 21,53% des résidents sont des enfants, et 4,39% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 240 résidents étrangers, représentant 0,69% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2174,75 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 34,0%, synonyme d'une situation économique tendue. À Saint-Leu, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Saint-Leu Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Durant les européennes du mois de juin 2024, 76,3% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Leu avaient boudé les urnes. L'abstention était de 73,09% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 64,44% au premier tour et seulement 58,92% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Leu ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.