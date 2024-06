Résultat des législatives à Saint-Mandé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans les favoris à Saint-Mandé pour ces élections législatives 2024 ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait atteint 18% à Saint-Mandé il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 32% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Mandé, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,07% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Saint-Mandé ? Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais des tendances se distinguent… En regardant la progression du Rassemblement national vue des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national pourrait se situer à près de 10% à Saint-Mandé. Une projection qui semble logique compte tenu des suffrages également conquis par le parti dans la zone sur la même période (7,56% pour Jordan Bardella en 2019 et 12,3% le 9 juin dernier) : un bond de 5 points qui peut encore croître.

15:31 - Saint-Mandé fait exception lors des européennes du 9 juin Le résultat de ce 30 juin sera peut-être comparable avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le podium des récentes élections européennes à Saint-Mandé, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy sur la troisième marche, avec 16,71% des suffrages exprimés, distancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 18% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 18,11%, couronnée dans la commune.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Mandé au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Emmanuel Macron avec 40,8% et Jean-Luc Mélenchon avec 17% qui remportaient le premier tour de l'élection du président de la République à Saint-Mandé. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 16,35% des votes. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 83,33% contre 16,67% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Mandé, grattant 4,76% des suffrages sur place, contre 42,73% pour Guillaume Gouffier-Cha (Ensemble !). Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Mandé : perspectives électorales Comment la population de Saint-Mandé peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,91% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage important de cadres, représentant 47,3%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,06% et d'une population immigrée de 11,72% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,47% à Saint-Mandé, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Saint-Mandé : retour sur la participation aux dernières législatives Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Lors des précédentes européennes, 38,34% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Mandé avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,45% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,44% au premier tour. Au deuxième tour, 47,42% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des législatives.