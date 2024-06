En direct

19:47 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes dissoute à Saint-Manvieu-Norrey ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,29% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment glané 16,03% à Saint-Manvieu-Norrey début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (5,16%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,6%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,21%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 27% sur place.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le RN à Saint-Manvieu-Norrey Que déduire de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 25% voire plus à Saint-Manvieu-Norrey ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Saint-Manvieu-Norrey au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est très parlant. Dans le détail, 273 électeurs de Saint-Manvieu-Norrey se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré 29,97% des voix face à Valérie Hayer à 22,39% et Raphaël Glucksmann à 16,03%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Manvieu-Norrey lors de la dernière présidentielle Saint-Manvieu-Norrey avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,28%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 36,1% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,52% et 7,28% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 33,36% contre 66,64%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Saint-Manvieu-Norrey Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour ces législatives 2024. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Manvieu-Norrey, grappillant 17,1% des votes sur place, contre 37,85% pour Fabrice Le Vigoureux (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (58,20% contre 41,80% pour le RN). Fabrice Le Vigoureux conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Manvieu-Norrey révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Manvieu-Norrey, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 078 habitants répartis dans 815 logements, cette ville présente une densité de 230 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 068 foyers fiscaux. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,22% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 31,46% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 821 €/an, la ville ambitionne un avenir prospère. À Saint-Manvieu-Norrey, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se joignent aux défis français.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Saint-Manvieu-Norrey Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins électoraux passés. Début juin, au moment des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 57,78% au niveau de Saint-Manvieu-Norrey (Calvados). Le taux de participation était de 56,26% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,09% au premier tour. Au second tour, 53,7% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Manvieu-Norrey pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.