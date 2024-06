En direct

19:52 - À Saint-Martin-Boulogne, quels seront les reports du vote de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 17,99% des votes dans la commune. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 13,29% à Saint-Martin-Boulogne. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Martin-Boulogne Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Saint-Martin-Boulogne entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du Rassemblement national à Saint-Martin-Boulogne Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 1779 votants de Saint-Martin-Boulogne se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a convaincu 40% des voix devant Valérie Hayer à 14,79% et Raphaël Glucksmann à 13,29%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Saint-Martin-Boulogne ? C'est certainement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Martin-Boulogne pendant l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 31,74% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,38% et 17,59% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,17% des voix pour sa part. Avec 49,28%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,72%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le Rassemblement national réalisait un excellent démarrage à Saint-Martin-Boulogne lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Antoine Golliot qui arrivait en tête au premier tour avec 26,06%. Mais c'est finalement Jean-Pierre Pont (La République en Marche) qui s'imposait chez les électeurs de Saint-Martin-Boulogne au second tour, avec 51,28%.

11:02 - Saint-Martin-Boulogne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les habitants de Saint-Martin-Boulogne exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,2%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (55,73%) met en avant l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2124,38 euros par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 229 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,35%) et le nombre de résidences HLM (22,7% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Martin-Boulogne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,19% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Martin-Boulogne Comment ont voté les habitants de cette commune lors des élections précédentes ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 50,93% dans la commune de Saint-Martin-Boulogne. La participation était de 54,45% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,59% au premier tour. Au deuxième tour, 45,53% des citoyens se sont déplacés. Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 8 847 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,98% étaient allées voter, contre une participation de 73,26% au premier tour, c'est-à-dire 6 481 personnes.