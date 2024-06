Résultat des législatives à Saint-Martin-Osmonville : l'élection 2024 en direct

Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Martin-Osmonville, à 49,55%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 11,61% et François-Xavier Bellamy à 6,7%.

Marine Le Pen s'est illustrée à Saint-Martin-Osmonville à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 36,42% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,29% et 13,01% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,95% des suffrages pour sa part. Rebelotte au deuxième tour face à Macron avec une candidate du RN à 57,57% contre 42,43%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Martin-Osmonville : un éclairage démographique

Quel portrait faire de Saint-Martin-Osmonville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 179 habitants répartis dans 467 logements, ce village présente une densité de 54 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 42 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 600 foyers fiscaux. Dans le village, 20,71% des résidents sont des enfants, et 18,01% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 26,04% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 58,84% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 562,83 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Martin-Osmonville incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.