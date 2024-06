Résultat des législatives à Saint-Maur-des-Fossés : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Saint-Maur-des-Fossés ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une partie. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Maur-des-Fossés, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,14% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,79% à Saint-Maur-des-Fossés. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 32% sur place.

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Saint-Maur-des-Fossés lors des législatives ? Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… La progression du RN est déjà puissante à Saint-Maur-des-Fossés entre le score de Jordan Bardella en 2019 (11,14%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (16,89%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points comparé aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'exception Saint-Maur-des-Fossés lors des élections européennes Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Avec un résultat de 16,89% en effet, Jordan Bardella a été surpassé aux européennes de juin à Saint-Maur-des-Fossés par la liste portée par Valérie Hayer avec 20,67% des bulletins valides.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Maur-des-Fossés lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est probablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Chose rare : le RN avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans à Saint-Maur-des-Fossés que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 10,62% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,89%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,45% et Marine Le Pen avec 10,62%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,26% contre 76,74%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Les élections législatives 2022 à Saint-Maur-des-Fossés ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,1% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Val-de-Marne, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 30,38% des voix. Au deuxième tour, c'est encore Frédéric Descrozaille qui remportera le plus de suffrages, avec 66,77% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Saint-Maur-des-Fossés : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Saint-Maur-des-Fossés peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 6681 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,09%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 38,93%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,48% et d'une population étrangère de 8,91% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,22% à Saint-Maur-des-Fossés, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Elections législatives passées à Saint-Maur-des-Fossés : retour sur la participation électorale À Saint-Maur-des-Fossés, l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,99% au premier tour et seulement 53,98% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 50 466 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 76,63% étaient allés voter. La participation était de 80,75% au premier tour, c'est-à-dire 40 753 personnes.