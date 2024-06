Résultat des législatives à Saint-Maurice-sur-Fessard : l'élection 2024 en direct

C'est certainement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen terminait à 36,64% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,64% et 12,54% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 7,33% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 57,83%, devant Emmanuel Macron à 42,17%.

Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections des députés au niveau local. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Maurice-sur-Fessard lors des législatives 2022. C'est en effet Thomas Ménagé qui se classait en tête au premier tour avec 36,30% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Loiret. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 70,40%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,60%.

11:02 - Saint-Maurice-sur-Fessard : élections législatives et dynamiques démographiques

Quel portrait faire de Saint-Maurice-sur-Fessard, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 148 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 56 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le bourg, 18,07% des résidents sont des enfants, et 7,47% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 36,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 37,53% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 483,66 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Saint-Maurice-sur-Fessard incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.