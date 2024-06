Résultat des législatives à Saint-Michel-sur-Orge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une prévision de 34% à 38% pour le Front populaire à Saint-Michel-sur-Orge La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 13,94% à Saint-Michel-sur-Orge pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 38% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Michel-sur-Orge, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 34,45% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Saint-Michel-sur-Orge en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des pistes apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN termine pas loin des 20% à Saint-Michel-sur-Orge ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Saint-Michel-sur-Orge il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Michel-sur-Orge, avec 25,79% des bulletins dans l'urne (1552 voix) devant la liste portée par Manon Aubry avec 17,73%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,94%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Saint-Michel-sur-Orge au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 30,22% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 26,19%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 17,32%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,6% devant Marine Le Pen (35,4%).

12:32 - À Saint-Michel-sur-Orge, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Michel-sur-Orge il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 14,24% au premier tour, contre 34,45% pour Antoine Léaument (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Saint-Michel-sur-Orge faisant partie de la 10ème circonscription de l'Essonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 47,93% contre 52,07% pour les vainqueurs. Antoine Léaument remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Michel-sur-Orge : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Saint-Michel-sur-Orge définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Dans la ville, 40% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,1% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2486,5 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 5 993 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,74% et d'une population étrangère de 14,39% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Michel-sur-Orge mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,01% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Michel-sur-Orge Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Durant les européennes du mois de juin 2024, 48,78% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Michel-sur-Orge s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 49,49% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,06% au premier tour et seulement 46,22% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 412 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 74,19% étaient allées voter, contre une participation de 68,62% au deuxième tour, soit 8 519 personnes.