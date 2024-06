Résultat des législatives à Saint-Omer-en-Chaussée : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Omer-en-Chaussée : législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Saint-Omer-en-Chaussée, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 20,66%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (62,82%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (82,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 328 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,04%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Omer-en-Chaussée mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,12% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.