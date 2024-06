En direct

19:54 - Les suffrages de la gauche unie font envie La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,05% à Saint-Paul début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 21,31% de Manon Aubry (LFI), les 6,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,35% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 39% sur place. La Nupes était absente par ailleurs lors des législatives 2022 à Saint-Paul. Des candidats de gauche, étiquetés Divers gauche, y rassemblaient le plus de bulletins, avec 41,77% des voix sur la totalité des 2 circonscriptions dans la localité. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

18:42 - L'extrême droite n'a pas progressé à Saint-Paul ces 5 dernières années Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 8 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Paul semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ?

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Saint-Paul le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Paul, à 26,65%. Le RN a alors devancé Manon Aubry à 21,31% et Raphaël Glucksmann à 11,05%.

14:32 - 41,31% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Saint-Paul C'est probablement le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Saint-Paul que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 18,51% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 41,31%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 20,97% et Marine Le Pen avec 18,51%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 51,74% contre 48,26%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Paul Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour ces élections des députés à l'échelle locale. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Saint-Paul en 2022, lors des élections législatives, avec 8,16% au premier tour, contre 41,77% pour les candidats Divers gauche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux adversaires portant l'étiquette Divers gauche (61,73% contre 33,36% pour le RN). Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Karine Lebon (DVG) dans la 2e circonscription avec 66,64% et Perceval Gaillard (DVG) dans la 7e circonscription avec 55%.

11:02 - Saint-Paul : élections législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Paul fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 105 240 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 10 834 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (62,83%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 724 résidents étrangers, représentant 0,69% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 296 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 26,65%, annonçant une situation économique instable. À Saint-Paul, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Paul : la participation en question Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Au moment des dernières européennes, le taux d'abstention atteignait 75,93% au niveau de Saint-Paul. L'abstention était de 71,54% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 73,9% au premier tour et seulement 69,35% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.