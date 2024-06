Résultat des législatives à Saint-Père : l'élection 2024 en direct

Elément saillant : le RN avait fait au premier tour plus de votes aux législatives 2022 à Saint-Père que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La présidente de la formation avait accumulé 34,21% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 23,2% et 14,54%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,02% contre 45,98%).

Saint-Père : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Père contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de 25% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,05%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (83,79%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 484 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,98%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,93%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Père mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,67% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.