Résultat des législatives à Saint-Philibert : l'élection 2024 en direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Philibert au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Philibert lors du premier tour de la présidentielle avec 38,01%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 18,14%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,05% et 9,77% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 32,29% contre 67,71%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Philibert Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette élection des députés à l'échelle locale. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Philibert, cumulant 11,97% des votes sur place, contre 44,70% pour Jimmy Pahun (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche avec 26,34% contre 73,66% pour les vainqueurs. Jimmy Pahun remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-Philibert : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Philibert, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 552 habitants répartis dans 2 045 logements, cette ville présente une densité de 216 habitants/km². Ses 185 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 483 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (65,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 47,06% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 23,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1038,55 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Saint-Philibert manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Participation aux élections législatives à Saint-Philibert : un aperçu détaillé L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 66,98% des personnes habilitées à voter à Saint-Philibert s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 66,16% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 60,24% au premier tour et seulement 57,86% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 84,25% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 84,11% au second tour, c'est-à-dire 1 239 personnes.