En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Pierre-des-Nids fait envie La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Pierre-des-Nids, le binôme Nupes avait en effet cumulé 53,36% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 14,68% à Saint-Pierre-des-Nids. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,09% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,91% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 22% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Saint-Pierre-des-Nids en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 20% voire plus à Saint-Pierre-des-Nids ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,28% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-Pierre-des-Nids il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on se penche sur le détail, 229 votants de Saint-Pierre-des-Nids ont en effet choisi le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 33,28% des voix face à Valérie Hayer à 17,73% et Raphaël Glucksmann à 14,68%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Saint-Pierre-des-Nids au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,45% contre 30,91% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 18,02% et 5,72% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 41,31% contre 58,69%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Saint-Pierre-des-Nids ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Saint-Pierre-des-Nids en 2022, lors des élections des députés, avec 13,74% au premier tour, contre 53,36% pour Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Pierre-des-Nids votant pour la 1ère circonscription de la Mayenne. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Saint-Pierre-des-Nids : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Saint-Pierre-des-Nids, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 8,75% et une densité de population de 53 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (70,56%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 716 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,95%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,58%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pierre-des-Nids mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,02% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Pierre-des-Nids : quel sera le taux de participation ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Début juin, pendant les européennes, 49,65% des électeurs de Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 49,76% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,79% au premier tour et seulement 41,93% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Pierre-des-Nids ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, 71,71% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,75% au premier tour, ce qui représentait 1 062 personnes.