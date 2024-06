En direct

19:53 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Saint-Pierre L'autre interrogation qui entoure ces législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 7,8% à Saint-Pierre. Mais ce sont 33% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (19,3%), de Marie Toussaint (6,32%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,67%). La Nupes était absente par ailleurs lors des législatives il y a deux ans à Saint-Pierre. On trouvait un binôme Les Républicains en tête au premier tour, avec 42,20% des voix. La gauche retournait la situation au second tour, avec Emeline K\\/bidi (Divers gauche) au sommet avec 52,77%.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Saint-Pierre ? Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Le Rassemblement national devrait atteindre près de 20% à Saint-Pierre lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les élections du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la municipalité.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Pierre au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Pierre, à 29,79%. L'extrême droite doublait alors Manon Aubry à 19,3% et François-Xavier Bellamy à 10,48%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Saint-Pierre au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Saint-Pierre que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait engrangé 22,06% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,93%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,06% et Emmanuel Macron avec 18,44%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,21% contre 43,79%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Saint-Pierre ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection législative. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Pierre, comptant 9,58%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 42,20% des voix. Sur la commune de Saint-Pierre, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Pierre révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Pierre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 84 077 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 7 578 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 55 105 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (36,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 175 personnes (1,40%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 525 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 31,9%, révélant une situation économique instable. À Saint-Pierre, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Saint-Pierre : que retenir des précédentes élections ? L'étude des derniers scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes de début juin, 71,63% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Pierre avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 65,4% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 65,4% au premier tour. Au deuxième tour, 56,84% des votants ne se sont pas déplacés. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record.