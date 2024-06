En direct

19:51 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Prix convoité La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Prix, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,12% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 1% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,07% à Saint-Prix. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 11,81% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,69% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,7% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 28% cette fois.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Prix Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Saint-Prix entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera pas loin des 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Saint-Prix début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Saint-Prix, avec 27,87% des suffrages exprimés devant la liste de Valérie Hayer avec 17,46%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 12,07%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Saint-Prix ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Emmanuel Macron avec 33,82% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,88% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République à Saint-Prix. La double-finaliste au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 17,35% des votes. Le second tour restera synonyme de défaite pour la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 67,81% contre 32,19% pour Le Pen.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Saint-Prix Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Prix, grappillant 15,16% des suffrages sur place, contre 33,43% pour Naïma Moutchou (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant également le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Prix révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Prix fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 30,4% de cadres supérieurs pour 7 404 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 573 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 076 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,08%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 637 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 13,35%, contribue à son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, 46,97% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1662,45 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. En résumé, Saint-Prix incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Saint-Prix Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur déterminant du scrutin législatif 2024 à Saint-Prix. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,61% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 27,92% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,18% au premier tour et seulement 50,98% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Saint-Prix ? Quel député se substituera à Naïma Moutchou dans la 4ème circonscription du Val-d'Oise ?