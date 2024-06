Résultat des législatives à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Bardella au-delà des 50% à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly au début du mois Regarder quelques jours en arrière apparaît aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. 52,33% des votes sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, face à Valérie Hayer à 11,29% et Léon Deffontaines à 7,53%. Le RN a cumulé ainsi 292 habitants de Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly passés par les urnes.

14:32 - Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne du RN prenait les devants avec 31,06% au 1er round contre 24,25% pour Emmanuel Macron et 9,57% pour Jean Lassalle sur le podium. Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon, avec 9,17% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 57,09%, devant Emmanuel Macron à 42,91%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly ? Aux législatives en 2022 à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 29,82% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,14% pour Emmanuel Maquet (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 54,67%. Emmanuel Maquet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,36%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,32%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 529 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,17%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,63%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,79% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les législatives à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly sont lancées À Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, l'un des facteurs décisifs des législatives sera le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,99% au premier tour. Au second tour, 47,78% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 23,52% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,48% au second tour.