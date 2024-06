En direct

19:49 - À Saint-Quentin-la-Poterie, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Une autre incertitude de ces législatives sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Quentin-la-Poterie, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,91% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (23,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,63% pour Yannick Jadot, 2,71% pour Fabien Roussel et 2,45% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment obtenu 21,37% à Saint-Quentin-la-Poterie début juin. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 36% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (7,47%), de l'EELV Marie Toussaint (6,35%) et enfin de Léon Deffontaine (2,03%).

18:42 - Rassemblement national : quel score à Saint-Quentin-la-Poterie à l'issue des législatives ? Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des éléments émergent… L'étiquette RN pourrait atteindre 30% à Saint-Quentin-la-Poterie lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les européennes 2024 se confirme localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 30% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Un 30,52% dans la moyenne nationale pour le RN à Saint-Quentin-la-Poterie aux européennes Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Quentin-la-Poterie, avec 30,52%. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 21,37% et Valérie Hayer à 11,59%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Quentin-la-Poterie ? C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Chez les électeurs de Saint-Quentin-la-Poterie, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec 21,81%, la cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 25,56% et 23,27% des voix. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 58,66% contre 41,34% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Saint-Quentin-la-Poterie ? Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin localement pour ces législatives 2024. Avec 19,48% à Saint-Quentin-la-Poterie, le RN était devancé par les 31,91% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Quentin-la-Poterie façonne les résultats électoraux ? A la mi-journée des élections législatives, Saint-Quentin-la-Poterie regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 046 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 362 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 930 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (74,38%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 159 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,04%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 459 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Saint-Quentin-la-Poterie incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Saint-Quentin-la-Poterie : un regard approfondi Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Quentin-la-Poterie ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,35% au premier tour et seulement 51,04% au second tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 533 personnes en âge de voter dans la commune, 24,82% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 22,5% au premier tour. Les campagnes pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont de nature à modifier la stratégie de vote des électeurs de Saint-Quentin-la-Poterie.