Résultat des législatives à Saint-Riquier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le Rassemblement national à 39,04% à Saint-Riquier début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Riquier, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 39,04% des votes contre Valérie Hayer à 16,94% et François-Xavier Bellamy à 8,66%. Si on entre dans le détail, 212 électeurs l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saint-Riquier au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Riquier lors du premier tour de la présidentielle avec 33,69%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 28,12%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,05% et 7,16% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,25% contre 54,75%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Riquier ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Riquier, récoltant 22,6% des voix sur place, contre 28,11% pour François Ruffin (Nupes). Ce premier pointage ne va pas empêcher le RN de finir premier parti de la localité au second tour avec 22,6%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Riquier : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Saint-Riquier, le scrutin est en cours. Avec ses 1 257 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 77 entreprises, Saint-Riquier offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (79,3%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,69% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 803,69 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, Saint-Riquier incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Législatives passées à Saint-Riquier : état des lieux L'observation des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Durant les européennes du mois de juin 2024, 64,46% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Riquier (Somme) avaient pris part au scrutin. La participation était de 67,03% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 64,44% au premier tour. Au second tour, 60,67% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Riquier ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 87,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 87,04% au second tour, ce qui représentait 779 personnes.