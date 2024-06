Résultat des législatives à Saint-Sauveur : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quels résultats pour les européennes à Saint-Sauveur il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Sauveur, avec 45,12%, soit 273 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 14,38% et Raphaël Glucksmann à 10,25%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Sauveur lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Saint-Sauveur avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 31,69%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,93% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,01% et 5,04% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,81% contre 53,19%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Saint-Sauveur ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français 2024. Lors des dernières législatives à Saint-Sauveur, le RN finissait à la deuxième place, 26,99% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 31,88% pour François Ruffin (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 53,75%. François Ruffin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Sauveur : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Sauveur montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 157 habitants par km² et 45,7% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 13,26% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (84,78%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 564 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,06%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Sauveur mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,48% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Taux d'abstention lors des législatives à Saint-Sauveur : quelles tendances ? L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Saint-Sauveur (80470). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,84% au premier tour et seulement 46,75% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 064 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,7% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,64% au premier tour.