En direct

19:41 - À Saint-Siffret, quel candidat vont plébisciter les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait cumulé 15,79% à Saint-Siffret le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,73% des suffrages dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Saint-Siffret Difficile de mettre en perspective cette masse de chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà gagné 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse tout proche des 30% à Saint-Siffret ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Siffret dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Saint-Siffret. L'extrême droite cumulait 32,22% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 15,79% et Valérie Hayer à 15,63%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Saint-Siffret ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,42% contre 29,21% pour Emmanuel Macron. Saint-Siffret n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,95% et 11,39% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 43,21% contre 56,79%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce dimanche à Saint-Siffret ? Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces législatives au niveau local. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Saint-Siffret, grattant 18,53% des votes sur place, contre 30,50% pour Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle). La situation restera la même au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Siffret révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Siffret mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections législatives. Avec 22% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,53%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (88,82%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (61,76%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 526 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,57%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,81%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 29,06%, comme à Saint-Siffret, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Saint-Siffret Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux passés. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 1 051 inscrits sur les listes électorales à Saint-Siffret, 60,42% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 57,58% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 53,08% au premier tour. Au second tour, 51,01% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.