19:46 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Saint-Sulpice-sur-Risle ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Sulpice-sur-Risle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,6% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 8,91% à Saint-Sulpice-sur-Risle début juin. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 20% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Sulpice-sur-Risle Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Saint-Sulpice-sur-Risle entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à environ 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Saint-Sulpice-sur-Risle il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est notable. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Sulpice-sur-Risle, avec 39,16%, soit 233 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 14,12% et Raphaël Glucksmann à 8,91%.

14:32 - 28,06% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle C'est incontestablement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Saint-Sulpice-sur-Risle avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,23%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 28,06% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,84% et 7,25% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,26% contre 55,74%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,25% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,29% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (64,08%). Véronique Louwagie s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Saint-Sulpice-sur-Risle : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique de Saint-Sulpice-sur-Risle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,86%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (77,36%) met en avant l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (19,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 537 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,62% et d'une population étrangère de 5,48% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Sulpice-sur-Risle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,3% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Sulpice-sur-Risle Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Pendant les précédentes européennes, 1 163 personnes aptes à voter à Saint-Sulpice-sur-Risle avaient pris part au scrutin (soit 52,36%). La participation était de 53,59% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,01% au premier tour et seulement 43,92% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Sulpice-sur-Risle ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 189 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,25% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 73,36% au deuxième tour, soit 873 personnes.