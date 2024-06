En direct

19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Sainte-Anne-d'Auray scruté La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sainte-Anne-d'Auray, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,46% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,76% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 17,14% à Sainte-Anne-d'Auray début juin. Mais on peut en revanche estimer un score de 29% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (3,56%), de Marie Toussaint (7,76%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,43%).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Sainte-Anne-d'Auray en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 20% voire plus à Sainte-Anne-d'Auray ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Sainte-Anne-d'Auray au début du mois ? Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. 22,39% des votes se sont en effet portés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Sainte-Anne-d'Auray, contre Valérie Hayer à 19,56% et Raphaël Glucksmann à 17,14%. Le RN a rassemblé ainsi pas moins de 277 habitants de Sainte-Anne-d'Auray passés par les urnes.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Sainte-Anne-d'Auray ? Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la référence pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sainte-Anne-d'Auray lors du premier tour de la présidentielle avec 34,33%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 18,62%. Sainte-Anne-d'Auray n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,64% et 9,01% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,43% contre 62,57%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche à Sainte-Anne-d'Auray ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Sainte-Anne-d'Auray, couverte par la 2ème circonscription du Morbihan, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 28,58%, alors que le RN sera derrière à 12,79%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 40,64% contre 59,36% pour les vainqueurs. Jimmy Pahun remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sainte-Anne-d'Auray Quelle influence la population de Sainte-Anne-d'Auray exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 18,49% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,05% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (82,57%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 123 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,77%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,19%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Anne-d'Auray mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,96% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Sainte-Anne-d'Auray Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,35% dans la commune de Sainte-Anne-d'Auray, contre un taux d'abstention de 43,1% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,18% au premier tour et seulement 49,08% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 160 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,07% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,39% au premier tour.