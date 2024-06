Résultat des législatives à Sainte-Foy-l'Argentière : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le Rassemblement national à 45,09% à Sainte-Foy-l'Argentière au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sainte-Foy-l'Argentière, à 45,09%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 16,52% et Marion Maréchal à 7,81%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Sainte-Foy-l'Argentière lors de l'élection présidentielle L'élection suprême est probablement la référence pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen a amplement battu son score national à Sainte-Foy-l'Argentière au cours de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 32,41% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,02% et 11,73% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 6,02% des suffrages. Avec 48,78%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,22%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Sainte-Foy-l'Argentière en 2022, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble !) qui s'imposait au premier tour, avec 34,10%, Sainte-Foy-l'Argentière votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud terminait en tête en revanche avec l'étiquette LREM au second tour dans la localité, avec 69,91%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Sainte-Foy-l'Argentière : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les électeurs de Sainte-Foy-l'Argentière sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,16%. De plus, le taux de ménages propriétaires (46,53%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 395 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,92%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,64%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Foy-l'Argentière mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 44,32% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Sainte-Foy-l'Argentière Le niveau de participation constituera l'un des facteurs clés du scrutin législatif à Sainte-Foy-l'Argentière (69610). Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 42,52% au premier tour. Au deuxième tour, 41,51% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Foy-l'Argentière ? Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 916 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,91% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 71,97% au second tour, ce qui représentait 660 personnes.