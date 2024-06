Résultat des législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Sainte-Geneviève-des-Bois avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait marqué des points à Sainte-Geneviève-des-Bois à l'issue de l'élection présidentielle avec pas moins de 33,63% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29% et 14,59% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 6,76% des voix pour sa part. Au 2e tour, c'est également la figure du parti frontiste qui gagnait avec 55,41%, devant Emmanuel Macron à 44,59%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN réalisait un beau démarrage à Sainte-Geneviève-des-Bois lors des élections du Parlement en 2022. On retrouvait en effet Thomas Ménagé au sommet au premier tour, avec 29,02% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Loiret. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 69,59%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,41%.

11:02 - Élections législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Sainte-Geneviève-des-Bois peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 15,93% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec 39,86% de population active et une densité de population de 26 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (65,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 383 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,03%) et le nombre de résidences HLM (10,74% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Sainte-Geneviève-des-Bois mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,34% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois À Sainte-Geneviève-des-Bois (45230), l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera indiscutablement l'abstention. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,04% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 24,17% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,8% au premier tour. Au second tour, 54,58% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois ? L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les craintes engendrées par le conflit armé entre la Palestine et Israël, pourraient en effet pousser les électeurs de Sainte-Geneviève-des-Bois à ne pas rester chez eux.