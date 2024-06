Résultat des législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Sainte-Geneviève-des-Bois, qui va rafler les 33,25% de l'ancienne Nupes ? La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 13,36% à Sainte-Geneviève-des-Bois pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 40% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 33,25% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ?

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Sainte-Geneviève-des-Bois en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des éléments se dégagent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Sainte-Geneviève-des-Bois entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 23% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,34% dans la moyenne nationale pour le RN à Sainte-Geneviève-des-Bois le 9 juin Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière apparaît donc aussi comme indispensable au moment du scrutin de ces législatives. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sainte-Geneviève-des-Bois, avec 26,34%, soit 2768 voix. Le RN a alors devancé Manon Aubry à 20,36% et Raphaël Glucksmann à 13,36%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Sainte-Geneviève-des-Bois au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 30,57% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 26,29%. La double-finaliste au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 18,07% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 65,43% contre 34,57% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Antoine Léaument (Nupes) en pôle position lors des dernières législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Sainte-Geneviève-des-Bois, comptant 15,33%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 33,25% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 49,88% contre 50,12% pour les vainqueurs. C'est en revanche Nadia Carcasset (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Les défis socio-économiques de Sainte-Geneviève-des-Bois et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sainte-Geneviève-des-Bois mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,66%. De plus, le taux de familles propriétaires (58,37%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 9 911 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 18,64% et d'une population étrangère de 14,91% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Sainte-Geneviève-des-Bois mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,89% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Sainte-Geneviève-des-Bois pour les élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Sainte-Geneviève-des-Bois ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,42% au premier tour et seulement 45,99% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Geneviève-des-Bois ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,07% au sein de la ville, contre une participation de 76,02% au premier tour, c'est-à-dire 15 756 personnes.