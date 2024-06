Résultat des législatives à Sainte-Hélène : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Sainte-Hélène lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainte-Hélène avec 25,82% contre 26,26% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,22% et 5,71% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 43,18% contre 56,82%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Sainte-Hélène Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas à Sainte-Hélène il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 18,6% au premier tour, contre 30,07% pour Jimmy Pahun (Ensemble !), Sainte-Hélène étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (51,99% contre 48,01% pour le RN). Jimmy Pahun conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Sainte-Hélène : tour d'horizon démographique Dans la ville de Sainte-Hélène, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Dans le village, 16,04% des résidents sont des enfants, et 31,05% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 620 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,99%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,71%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,07%, comme à Sainte-Hélène, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Sainte-Hélène À Sainte-Hélène, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,67% au premier tour. Au deuxième tour, 55,48% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Sainte-Hélène ? Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 85,47% des votants de la commune. Le taux de participation était de 85,64% au premier tour, c'est-à-dire 936 personnes.