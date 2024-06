Résultat des législatives à Sainte-Marie-des-Champs : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sainte-Marie-des-Champs, avec 42,45%, soit 298 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 16,67% et Raphaël Glucksmann à 9,54%.

L'élection du président de la République est probablement la clé pour évaluer une préférence politique locale. L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader de l'ancien Front national finissait à 33,27% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,17% et 15,25% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 4,81% des voix pour sa part. Avec 49,04%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,96%.

11:02 - Élections législatives à Sainte-Marie-des-Champs : un éclairage démographique

La démographie et la situation socio-économique de Sainte-Marie-des-Champs façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 41,22% de population active et une densité de population de 382 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,62% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 673 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,77%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,42%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie-des-Champs mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,43% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.