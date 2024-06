En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Sainte-Rose pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire ce dimanche ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Sainte-Rose. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 39,08% des bulletins. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est Rody Tolassy (Rassemblement National ) qui l'emportaitAux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,12% à Sainte-Rose. Mais on peut en revanche évaluer un score de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (13,11%), de l'EELV Marie Toussaint (3,65%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,92%).

18:42 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Sainte-Rose Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Sainte-Rose entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à près de 33% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Sainte-Rose il y a trois semaines ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Sainte-Rose, à 44,21%. L'extrême droite devançait alors Manon Aubry à 13,11% et Valérie Hayer à 11,68%.

14:32 - 56,78% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainte-Rose C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait engrangé 21,43% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 56,78%, suivi donc de Marine Le Pen avec 21,43% et Emmanuel Macron avec 11,38%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 74,54% contre 25,46%).

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Sainte-Rose ? Aux législatives en 2022 à Sainte-Rose, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 25,31% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 39,08% pour Rody Tolassy (Divers gauche) au premier tour. Au second tour, il obtenait pourtant 55,86% des votes, devant les candidats Divers gauche (44,14%). Rody Tolassy conservait donc son avance sur place.

11:02 - Sainte-Rose : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Sainte-Rose, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 167 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 31,52%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 739 € par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (39,08%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (15,17%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sainte-Rose mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 48,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Sainte-Rose Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 15,45% des personnes habilitées à participer à une élection à Sainte-Rose avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 14,03% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 27,91% au premier tour et seulement 33,98% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Rose ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 42,91% des votants de l'agglomération. La participation était de 48,31% au deuxième tour, soit 7 109 personnes.