Résultat des législatives à Sanary-sur-Mer : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Quels pourraient être les reports pour les voix de la Nupes à Sanary-sur-Mer ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 9,11% à Sanary-sur-Mer. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 14% sur place. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 10,11% des votes dans la commune.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Sanary-sur-Mer Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Sanary-sur-Mer entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 34% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Sanary-sur-Mer il y a trois semaines ? Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 41,03% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Sanary-sur-Mer, devant Valérie Hayer à 16,87% et Marion Maréchal à 10,4%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 3539 électeurs de Sanary-sur-Mer.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sanary-sur-Mer lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,7% contre 29,04% pour Emmanuel Macron. Sanary-sur-Mer n'offrait que les troisième et quatrième places à Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 16,03% et 9,14% des voix. Marine Le Pen s'imposera finalement au second avec 50,95% contre 49,05% pour Macron.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections, au niveau local, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Sanary-sur-Mer, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,3% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 32,93% pour Cécile Muschotti (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 51,71%. Cécile Muschotti s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Sanary-sur-Mer : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Sanary-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 17 268 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 479 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 624 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (48,79%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 377 personnes (2,20%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2638,33 euros par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Sanary-sur-Mer montre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives à Sanary-sur-Mer À Sanary-sur-Mer (83110), l'un des critères principaux du scrutin législatif sera le taux de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,63% au premier tour et seulement 45,97% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sanary-sur-Mer ? Pour rappel, au niveau national, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 72,54% des électeurs dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 72,88% au deuxième tour, ce qui représentait 11 518 personnes.