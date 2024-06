Résultat des législatives à Sarreinsming : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,11% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Sarreinsming. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,26%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,46% des voix. Au deuxième tour du scrutin, c'est de nouveau la cheffe de l'ancien Front national qui s'imposait à Sarreinsming avec 53%, devant Emmanuel Macron à 47%.

Lors des législatives 2022, le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Sarreinsming. C'est en effet Marie-Claude Voinçon qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 29,10% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Moselle. C'est finalement Vincent Seitlinger (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Sarreinsming au second tour, avec 54,09%.

Devant le bureau de vote de Sarreinsming, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 234 habitants répartis dans 630 logements, ce village présente une densité de 183 habitants par km². Ses 61 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 395 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (82,86%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 189,19 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sarreinsming, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

08:02 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Sarreinsming

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Sarreinsming sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Ce dimanche 30 juin 2024, les votants de Sarreinsming sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. En 2022, les législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président de la République a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle faction politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Sarreinsming ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.