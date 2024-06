En direct

19:48 - Les 26,14% de l'ancienne Nupes très suivis Une autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saubens, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,14% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,91% pour Yannick Jadot, 2,05% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,96% à Saubens. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 6,96% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,22% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 30% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Saubens Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% à Saubens ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Saubens le 9 juin dernier Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi une évidence au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saubens, à 31,91%, soit 330 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Raphaël Glucksmann à 15,96% et Valérie Hayer à 14,22%.

14:32 - Saubens avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saubens lors du premier tour de la présidentielle avec 28,57%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,9%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,39% et 8,21% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,42% contre 60,58%.

12:32 - Quel score à Saubens pour Ensemble aux législatives ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Saubens, couverte par la 9ème circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 30,80%, alors que le RN sera derrière à 21,37%. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:02 - Élections à Saubens : l'impact des caractéristiques démographiques À Saubens, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,0%. De plus, le taux de ménages propriétaires (78,94%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (93,24%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 936 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,07%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,03%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,49%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saubens, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saubens : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saubens ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,68% au premier tour et seulement 45,17% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 13,76% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 11,87% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?