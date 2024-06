En direct

La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Nouveau Front populaire ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 17,66% à Saussan. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saussan, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,03% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,97% pour Yannick Jadot, 1,93% pour Fabien Roussel et 2,02% pour Anne Hidalgo).

Alors que retenir de cette avalanche de chiffres ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée importante. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 30% à Saussan ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des élections européennes 2024 à Saussan. L'extrême droite a cumulé 33,57% des votes, soit 287 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 17,66% et Valérie Hayer à 11,81%.

C'est certainement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait énormément séduit à Saussan lors de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 24,77% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,68% et 22,48% des voix. Yannick Jadot devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,97% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,56% contre 57,44%.

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saussan en 2022, lors des élections du Parlement, avec 22,32% au premier tour, contre 29,01% pour Jean-François Audrin (Ensemble !), Saussan étant partie intégrante de la 8ème circonscription de l'Hérault. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 49,09% contre 50,91% pour les vainqueurs. C'est en revanche Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saussan aux élections législatives À Saussan, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,84%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (92,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 732 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,98%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,79%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,83% à Saussan, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

À Saussan, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,19% au premier tour. Au second tour, 45,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saussan ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 369 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,64% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,92% au premier tour.