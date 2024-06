Résultat des législatives à Sauvigny-les-Bois : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,25% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sauvigny-les-Bois. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,72%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,21% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,4% contre 54,6%.

11:02 - Sauvigny-les-Bois : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Sauvigny-les-Bois, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec 28% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,89%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 562 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,41%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,55%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sauvigny-les-Bois mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,16% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.