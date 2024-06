Résultat des législatives à Sauzon : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Sauzon avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Point à retenir : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 13,36% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,15%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 24,1% et Marine Le Pen avec 13,36%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 33,39% contre 66,61%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Au premier tour des législatives 2022, Sauzon, couverte par la 2ème circonscription du Morbihan, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 40,27%, alors que le RN restera derrière à 8,85%. Il en ira de même au second tour, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - Sauzon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sauzon mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 43 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,33%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (64,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 459 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,09%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (20,0%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 60,48%, comme à Sauzon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les législatives débutent à Sauzon : la participation en question Le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs des élections législatives à Sauzon. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles est par exemple capable de ramener les habitants de Sauzon dans les bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 832 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,93% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,28% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,1% au premier tour et seulement 47,97% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Sauzon cette année ? Quel député remplacera Jimmy Pahun dans la 2ème circonscription du Morbihan ?