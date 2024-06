Résultat des législatives à Saverne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saverne, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité L'autre interrogation de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Saverne, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,21% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 15,71% à Saverne. Mais ce sont 30% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,02%), de l'EELV Marie Toussaint (6,04%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,17%).

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Saverne ? Alors que retenir de cette masse de scores ? Si on s'en tient à la progression du RN lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national a toutes les chances de se situer tout proche des 20% à Saverne. Un verdict qui concorde avec les points également conquis par le parti dans la zone en 5 ans, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Saverne le 9 juin Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN de Bardella qui s'affichait en tête des européennes 2024 à Saverne, avec 24,5% des voix, soit 962 voix, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 18,18%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 15,71%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saverne au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,77% contre 32,02% pour Emmanuel Macron. Saverne n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,17% et 6,93% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 35,28% contre 64,72%.

12:32 - À Saverne, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Les législatives 2022 à Saverne ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 12,86% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription du Bas-Rhin, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 33,49% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 25,68% contre 74,32% pour les vainqueurs. Patrick Hetzel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saverne Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saverne montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 432 habitants/km² et un taux de chômage de 12,58%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2401,62 euros/mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 508 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,06% et d'une population étrangère de 9,15% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Saverne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,3% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Saverne : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 11 662 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, parmi les 8 091 personnes en âge de voter à Saverne, 49,61% étaient allées voter. Le taux de participation était de 50,91% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,53% au premier tour. Au deuxième tour, 38,27% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saverne ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 71,18% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 69,73% au second tour, soit 5 469 personnes.