19:50 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Sevrier à la loupe La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. Lors du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 17,32% des bulletins dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,44% à Sevrier. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 24% sur place.

18:42 - La progression inédite du Rassemblement national à Sevrier Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 17% voire plus à Sevrier ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sevrier à contre-courant lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes, même si tous les secteurs ne sont pas concernés de la même façon. La liste Bardella n'était que deuxième en effet lors des élections européennes il y a quelques semaines à Sevrier. C'est la liste de Valérie Hayer qui a terminé première avec 24,55%, contre 20,65% pour le RN.

14:32 - 39,19% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Sevrier C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Sevrier que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 13,29% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,19%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 13,58% et Marine Le Pen avec 13,29%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 28,11% contre 71,89%).

12:32 - Quel score pour la majorité aux législatives à Sevrier ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sevrier il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 9,14% au premier tour, contre 31,61% pour Antoine Armand (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Sevrier étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Antoine Armand (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Sevrier et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Sevrier déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,94% et une densité de population de 328 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage important de cadres, représentant 26,3%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (11,71%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,81%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,53%, comme à Sevrier, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Sevrier Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Lors des européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 41,46% au sein de Sevrier (Haute-Savoie), contre un taux d'abstention de 42,74% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,55% au premier tour. Au second tour, 49,34% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sevrier ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 492 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,07% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 18,7% au premier tour.