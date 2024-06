Résultat des législatives à Six-Fours-les-Plages : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Six-Fours-les-Plages convoité L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Six-Fours-les-Plages, le binôme Nupes avait en effet obtenu 11,73% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment glané 9,17% à Six-Fours-les-Plages début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (3,25%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (2,47%) ou encore de Léon Deffontaine (1,7%) le 9 juin. Soit un total de 15% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Six-Fours-les-Plages Difficile de trouver un sens à tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% voire plus à Six-Fours-les-Plages ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Six-Fours-les-Plages début juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. 44,82% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Six-Fours-les-Plages, face à Valérie Hayer à 14,13% et Marion Maréchal à 9,23%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 7528 habitants de Six-Fours-les-Plages passés par les isoloirs.

14:32 - Six-Fours-les-Plages avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est probablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait engrangé 31,28% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités chacun de 24,63% et 14,5%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 55,72% contre 44,28%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Six-Fours-les-Plages Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Six-Fours-les-Plages il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription du Var, c'est Frédéric Boccaletti qui arrivait en tête au premier tour avec 32,99%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,35%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Six-Fours-les-Plages aux élections législatives La démographie et la situation socio-économique de Six-Fours-les-Plages contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 12,4% et une densité de population de 1254 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2408,42 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 14 217 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,92%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,59%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 29,96%, comme à Six-Fours-les-Plages, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - Participation à Six-Fours-les-Plages : les leçons des précédentes élections L'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux d'abstention à Six-Fours-les-Plages. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 45,82% au premier tour. Au deuxième tour, 45,73% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Six-Fours-les-Plages cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,99% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 74,49% au deuxième tour, ce qui représentait 23 030 personnes.