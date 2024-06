Résultat des législatives à Soucht : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Soucht au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 36,56% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,34% et 13,44% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 7,19% des voix pour sa part. En finale du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Soucht avec 55,71%, devant Emmanuel Macron à 44,29%.

Quel impact auront les électeurs de Soucht sur le résultat des législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 12,91% des résidents sont des enfants, et 32,85% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (27,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 385 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,62%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,13%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Soucht mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,48% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.