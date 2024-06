Résultat des législatives à Soulgé-sur-Ouette : l'élection 2024 en direct

15:36 - Soulgé-sur-Ouette avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle

C'est incontestablement la présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Soulgé-sur-Ouette lors du premier tour de la présidentielle avec 33,8%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,6%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,43% et 6,42% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,54% contre 56,46%.