19:47 - Un résultat aux législatives entre 9% et 10% à Steinbourg pour le Nouveau Front populaire ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Steinbourg, le binôme Nupes avait en effet obtenu 9,68% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 5,58% à Steinbourg début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total de 10% sur place.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le RN à Steinbourg Que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? Alors qu'au niveau national, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 34% ou plus à Steinbourg ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Steinbourg le 9 juin dernier ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 388 électeurs de Steinbourg ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 48,08% des votes contre Valérie Hayer à 14,25% et François-Xavier Bellamy à 9,54%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Steinbourg lors de l'élection présidentielle L'élection du président de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate de l'ancien FN obtenait 35,65% au premier round contre 29,12% pour Emmanuel Macron et 8,51% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 7,99% des voix pour sa part. La candidate du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 53,95%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Steinbourg ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection des députés 2024, au niveau local. Aux législatives en 2022 à Steinbourg, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 26,32% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 35,25% pour Patrick Hetzel (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (56,78%). Patrick Hetzel s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections à Steinbourg : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Steinbourg façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Dans la ville, 14,89% des résidents sont des enfants, et 10,24% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 674 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,98%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,87%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Steinbourg mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,19% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les législatives débutent à Steinbourg : la participation en question Au fil des dernières années, les 1 957 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 47,41% au niveau de Steinbourg (Bas-Rhin). Le taux d'abstention était de 49,00% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,55% au premier tour et seulement 62,18% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.