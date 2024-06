Résultat des législatives à Talence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les électeurs de la Nupes convoités La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Talence, le binôme Nupes avait en effet réuni 41,67% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 24,14% à Talence. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 49% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Talence lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on peut constater une progression de 3 points à Talence. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les sondages annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 15 points par rapport à l'élection législative 2022. De quoi anticiper 16% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - L'exception Talence lors des européennes Le résultat qui a été établi lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme encore plus indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de sa performance nationale en effet aux élections européennes dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen s'est classé loin derrière, avec 13,35%, derrière Raphaël Glucksmann avec 24,14% et Valérie Hayer avec 15,24%.

14:32 - 31,06% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Talence L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Avec 9,93%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Talence au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 31,06% et 30,02% des votes. Le deuxième round ne sera pas plus favorable à la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 77,78% contre 22,22% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Talence ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ratait complètement la première marche à Talence en 2022, lors des législatives, avec 8,44% au premier tour, contre 41,67% pour Loïc Prud'Homme (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Talence faisant partie de la 3ème circonscription de la Gironde. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Nupes avec 46,12% contre 53,88% pour les vainqueurs. Loïc Prud'Homme conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Talence et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Talence apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 27,75% de cadres pour 45 225 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 292 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 26 302 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (64,19%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Talence accueille une communauté diversifiée, avec ses 4 655 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,71%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 844 euros par an. À Talence, où les moins de 30 ans correspondent à 50% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - La participation aux législatives à Talence Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Début juin, durant les élections européennes, sur les 25 547 personnes en âge de voter à Talence, 52,88% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 53,47% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,28% au premier tour et seulement 50,46% au second tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 71,74% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,12% au premier tour, ce qui représentait 19 306 personnes.