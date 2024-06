Résultat des législatives à Thélus : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Thélus

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Thélus façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 134 habitants/km² et un taux de chômage de 5,45%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 574 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,31%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,91%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Thélus mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,75% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.